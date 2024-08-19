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Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана после обвала

Как только будут позволять погодные условия, начнется спасательная операция для поисков остальных участников экспедиции.
Елизавета Кондрикова 2024-08-19 00:56:47
© Фото: Dmitrii Gusarin 20040823 Globallookpress

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана при проведении поисковой операции на горе Гашербрум IV высотой около 8 тысяч метров, еще два человека из его команды тяжело ранены, они остаются на горе. Об этом сообщает издание The Tribune Express.

«В настоящее время Сергей Нилов пропал без вести, и никакой информации о его статусе нет», - говорится в публикации.

Всего команда состояла из пяти человек. Состояние двух других альпинистов из группы Нилова оценивается как критическое, они все еще находятся на горе. Еще двоих удалось вывезти в безопасное место в субботу вечером. Как только нормализуется погода в регионе, начнется спасательная операция по поиску, для этого задействуют вертолет.

Происшествие случилось в субботу 17 августа, возможной причиной называется обвал ледяной массы. Альпинисты отправились к горе для поисков и репатриации своего товарища, который пропал там в 2023 году.

#Пакистан #спасательная операция #Обвал #альпинисты #пропавший без вести #российские альпинисты
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