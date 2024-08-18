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Представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров в Дохе

Согласно интервью представителя ХАМАС в Ливане Абдель Хади, базирующегося в Бейруте, израильская сторона добавила больше условий и еще больше «все усложнила».
Марина Крижановская 2024-08-18 05:30:14
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apa images Globallookpress

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что прошедшие в Катаре переговоры ни к чему не привели. Целью прошедшей в столице эмирата встречи было договориться о прекращении огня в секторе Газа и освободить удерживаемых ХАМАС заложников.

В интервью британскому телеканалу Sky News представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади рассказал, что американский президент Джо Байден пытается произвести впечатление оптимизма в контексте данных переговоров, однако это далеко от действительности. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще более усложнил ситуацию, добавил Абдель Хади.

«Байден просто пытается произвести положительное впечатление. Но первый раунд переговоров прошел без улучшений. Посредники сказали нам, что пункты, по которым мы расходимся во мнениях, не были решены, и Биньямин Нетаньяху добавил еще больше условий и еще больше все усложнил», - заявил он британскому СМИ.

По его словам, Израиль сопротивляется согласию на постоянное прекращение огня, выдвинув еще больше условий. Также никуда не исчезли «те же самые камешки преткновения».

Переговоры о прекращении огня в палестинском анклаве прошли в катарской столице Дохе 15-16 августа, став очередным раундом палестино-израильских консультаций.

Катар на переговорах представлял премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, США - директор ЦРУ Уильям Бернс, Египет - руководитель разведслужбы Аббас Камель. Байден пояснял, почему там не было ХАМАС. Интересы палестинцев представляли Катар и Египет.

Накануне отмечалось. что встреча в Дохе привела к снижению боеготовности ракетных подразделений Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

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