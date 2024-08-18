Роналду убежал в раздевалку, отказавшись получать серебро Суперкубка

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду убежал с церемонии награждения Суперкубка Саудовской Аравии, отказавшись получать серебряную медаль. Это произошло после того, как его команда «Ан-Наср» уступила «Аль-Хиляль» со счетом 4:1.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, в конце первого тайма Роналду собрал свою команду и знаком показал, что те на футбольном поле спят.

«Криштиану Роналду поругал своих товарищей по команде за то, что они "спят", и убежал вниз, в раздевалку, не забрав свою серебряную медаль, в то время как "Ан-Наср" потерпел поражение со счетом 4:1 в финале Суперкубка Саудовской Аравии», - указал журналист, и добавил, что спортсмен «был явно не впечатлен, поскольку голы продолжали лететь в сетку».

Встреча саудовских команд состоялась в субботу в Абхе на стадионе имени принца Султана бин Абдула Азиза. Отмечается, что 39-летний игрок надеялся выиграть свой второй трофей с тех пор, как перебрался в Саудовскую Аравию в январе 2023 года.