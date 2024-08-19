Бойцы ВС РФ уничтожили инженерную машину разграждения ВСУ у границы

Российские военнослужащие сожгли инженерную машину разграждения ВСУ возле границы с Курской областью. Кадры объективного контроля уничтожения ИМР барражирующим боеприпасом «Ланцет» опубликовало Минобороны России.

Машину обнаружили у границы в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север». После анализа разведданных было принято решение нанести точечное огневое воздействие по технике противника.

ИМР была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Поражение зафиксировано на кадрах объективного контроля.

Экипаж инженерной машины разграждения пытался потушить пожар, но спасти технику боевикам не удалось.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.