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Российские пловцы завоевали 37 медалей на Кубке мира в Аргентине

Кубок мира по зимнему плаванию, на котором россияне завоевали 37 медалей, из которых 21 - золотая, проходил в аргентинском городе Эль-Калафате.
Дарина Криц 2024-08-18 01:34:01
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Выступавшая под национальным флагом российская команда завоевала 21 золотую медаль на международных соревнованиях в Аргентине, где состоялся Кубок мира по зимнему плаванию. Кроме того, россияне получили 11 серебряных и пять бронзовых медалей. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации зимнего плавания и капитан команды Андрей Замыслов.

Соревнования проходили на озере Архентино, температура воды которого во время соревнований была порядка пяти градусов.

«В субботу, в завершающий день соревнований, наша команда из России выступила отлично. Несмотря на очень серьезную конкуренцию, собрали максимальный комплект наград. В копилку нашей сборной добавили 15 медалей», - рассказал Замыслов агентству.

В общей сложности российские спортсмены завоевали 37 медалей. Соревнования состоялись на дистанциях от 25 до 500 метров в разных возрастных категориях. В команде из России были пять пловцов в возрасте от 20 до 77 лет.

По словам президента федерации, команду из России приняли «очень тепло», и сказали, что ожидают спортсменов на следующий год.

#Спорт #в стране и мире #соревнования #Аргентина #Золотые медали #Кубок мира по зимнему плаванию
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