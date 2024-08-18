Российские пловцы завоевали 37 медалей на Кубке мира в Аргентине

Выступавшая под национальным флагом российская команда завоевала 21 золотую медаль на международных соревнованиях в Аргентине, где состоялся Кубок мира по зимнему плаванию. Кроме того, россияне получили 11 серебряных и пять бронзовых медалей. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации зимнего плавания и капитан команды Андрей Замыслов.

Соревнования проходили на озере Архентино, температура воды которого во время соревнований была порядка пяти градусов.

«В субботу, в завершающий день соревнований, наша команда из России выступила отлично. Несмотря на очень серьезную конкуренцию, собрали максимальный комплект наград. В копилку нашей сборной добавили 15 медалей», - рассказал Замыслов агентству.

В общей сложности российские спортсмены завоевали 37 медалей. Соревнования состоялись на дистанциях от 25 до 500 метров в разных возрастных категориях. В команде из России были пять пловцов в возрасте от 20 до 77 лет.

По словам президента федерации, команду из России приняли «очень тепло», и сказали, что ожидают спортсменов на следующий год.