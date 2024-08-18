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ВСУ потеряли за сутки в курском приграничье 27 единиц боевой техники

В ходе боев в Курском приграничье украинские формирования потеряли за минувшие сутки 300 боевиков. Наши подразделения отразили несколько атак ВСУ и уничтожают ДРГ противника, которые пытаются проникнуть вглубь региона.
Андрей Лазарев 2024-08-18 23:30:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» наносят удары по бронетехнике, военным машинам и пехоте боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области.

«Применяли в ходе удара вооружение - неуправляемые ракеты НАР С-8. После нанесения огневого поражения выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром базирования», - рассказывает летчик-штурман.

Вместе с экипажами Ми-28, К-52 и Ми-35 всегда работает вертолет с поисково-спасательной группой ВКС России. Бойцы из подразделения огневой поддержки наблюдают за обстановкой, на борту - медик. При необходимости, в случае внештатной ситуации летчиков непременно найдут и отвезут в больницу.

Атаки с неба для боевиков всегда сюрприз. Разведчики группировки войск «Север» нашли в лесопосадке вражеский БТР. Его поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет». Маскировка бронетранспортеру и его экипажу не помогла.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и «Гиацинт-С» тоже каждый день сжигают вражескую технику и орудия. Эти кадры с коптера наглядно иллюстрируют, как наши снаряды уничтожают миномет ВСУ.

Координаты поступают от операторов «Суперкама» - разведывательного беспилотника. Точные данные о расположении противника позволяют артиллеристам накрывать целые отряды пехоты противника.

Не менее эффектные кадры - работает наш ракетный комплекс «Искандер». Цель - натовская РСЗО MLRS. Враг пытался спрятать подарок от западных союзников в лесах Сумской области. Но точный удар «Искандера» уничтожил реактивную систему залпового огня вместе с ее расчетом.

Плотная работа наших военных в воздухе и на земле лишила войска противника возможности продвинуться вглубь Курской области. Враг срывает злость на мирных жителях.

Перемещаясь по Курской области, мы слышим, как работает сирена. Она предупреждает жителей региона о ракетной опасности. Это воздушная тревога. В эти минуты важно найти укрытие.

Все чаще противник предпочитает действовать малыми группами. Наша разведка засекла диверсантов ВСУ южнее Алексеевского, Сафоновки и Шептуховки - их накрывают плотным огнем из всех стволов. Враг предпринял попытку прорыва в Кореневском и Суджанском районах, но был разгромлен и там.

Только на этом участке ВСУ потеряли танк, пять бронемашин, инженерную технику и три десятка боевиков. А за сутки в курском приграничье потери противника в живой силе составили более 300 солдат и офицеров, а также 27 единиц разной боевой техники.

#Украина #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ #М270 MLRS #сумская область #БПЛА "Ланцет"
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