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В Тель-Авиве прогремел взрыв в грузовике, есть погибший

Еще один человек пострадал, в Израиле допускают возможность теракта.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 23:25:24
© Фото: Cindy Riechau dpa Globallookpress

В Тель-Авиве произошел взрыв в грузовике, один человек погиб на месте, следователи рассматривают возможность теракта, сообщает издание Jerusalem Post.

Уточняется, что сработало взрывное устройство, которое находилось в автомобиле. Также есть один пострадавший, 33-летний мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести, его доставили в местную больницу.

По сообщению издания, на месте работают сотрудники полиции и Службы безопасности, что позволяет сделать вывод о возможном теракте. По словам полиции, допускаются любые версии случившегося.

#взрыв #Теракт #Израиль #Тель-Авив #жертва
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