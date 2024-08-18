В Петербурге у Дворцового моста столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге в районе Дворцового моста на Неве столкнулись два теплохода. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Отмечается, что произошло столкновение теплоходов «Кронверка» и «Альдемарин».

«В результате столкновения оба теплохода получили незначительные повреждения. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено», - говорится в сообщении.

В ведомстве заключили, что прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности, соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных и при необходимости примет меры.