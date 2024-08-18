Трое детей пострадали во время химического опыта в лагере под Тулой

Трое несовершеннолетних пострадали во время химического эксперимента в детском лагере в Тульской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры и СУСК по региону.

В публикации ведомства говорится, что в одном из Telegram-каналов выявили информацию о том, что в детском лагере произошло воспламенение во время эксперимента на лекции по взаимодействию химических элементов.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила, что будет проведена проверка соблюдения условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере, который находится в деревне Колодезное Ленинского района Тульской области.

Сотрудники Следственного комитета РФ по области организовали процессуальную проверку по факту случившегося. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.