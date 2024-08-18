На «Армии-2024» подписали контракты на сумму более 500 млрд рублей

Подбитая западная техника - немецкие танки Leopard, американские Abrams, а также различные бронемашины со всего мира - наши трофеи, подбитые и захваченные российскими войсками в ДНР, ЛНР и других районах СВО - на этой неделе были выставлены в подмосковном парке Патриот, где проходил форум «Армия-2024».

В этом году деловая и выставочная программы были сокращены до трех дней. Никаких развлекательных мероприятий. Собранная рабочая атмосфера.

По словам министра обороны России Андрея Белоусова, сейчас все должно быть сфокусировано на целенаправленном обсуждении опыта СВО, новых форм вооруженной борьбы, а также путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота.



Среди экспонатов форума - новинки, экспортные образцы, и техника, которая уже отлично зарекомендовала себя на поле боя.

И в этом вся суть форума «Армия» - придумали, изготовили, показали, прошли испытания - и в бой.

10-й международный военно-технический форум стал принципиально иным, и изменила его специальная военная операция. В этом году, во-первых, форум сократился до всего лишь трех дней. Ну, а, во-вторых - прожекты отметены. Только проекты. По сути - здесь, сейчас, сегодня - мы. То, что мы сделали - то, что работает, то, что стоит на вооружении.

Полторы тысячи отечественных и зарубежных компаний. Более 30 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Десятки научно-практических конференций. Официальные военные делегации 83-х стран, при этом - 39 из них возглавляют министры обороны и начальники генеральных штабов, все - на высшем уровне. Первый день работы выставки и обращение ко всем ее участникам президента России.

«Мы ценим и поддерживаем такой интерес, дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной, неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. Такой широкий, действительно международный охват, взаимная открытость к диалогу, насыщенная деловая программа - в лучших традициях этого форума», - сказал Владимир Путин.

Особый интерес к выставке со стороны иностранных делегаций - российское вооружение может бороться и уничтожать технику НАТО. Как отметил на пленарном заседании на открытии форума министр обороны России Андрей Белоусов - специальная военная операция, де факто - это вооруженное противостояние России и коллективного Запада. И этот конфликт затрагивает интересы каждого государства. Ну а для достижения успеха необходимы, как минимум, 4 условия.

«Первое - это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего высокоточным оружием. Второе - это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов. Третье - это создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы. Включая искусственный интеллект. И четвертое - это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом - командного состава. Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником», - отметил Белоусов.

Вокруг этих четырех ключевых тезисов и была выстроена работа форума «Армия». Спецоперация показала необходимость поиска новых подходов к военному образованию. Причем не только вузовскому, но и довузовской подготовке. Крайне печально, когда к третьему курсу, например, летного училища выясняется, что курсант, прошедший всю теорию, не может ее применить на практике.

Один из представленных тренажеров, в первую очередь, предназначен для проверки вестибулярного аппарата будущего курсанта.

«Будущий курсант при помощи этого тренажера может определиться с выбором своей будущей военной профессии. То есть он может испытать полет. Сможет ли он с этими ощущениями продолжать и захочет ли он стать летчиком? То есть его будет переворачивать, и он поймет. Один скажет, что это мое, а другой скажет, что нет, я это не могу», - поделился системный специалист по разработке виртуальных туров Воронцов Александр.

Одна из важнейших тем форума - медицина. Научно- практические конференции по реабилитации, острые вопросы общей военно-медицинской подготовки, беспилотники для нужд медиков. И, обязательно, корректировка задач тактической медицины. Если солдат или офицер ранен, к его эвакуации тут же подключаются медики или поисково-спасательные службы. Но первую помощь он оказывает себе сам.

Самая последняя, самая современная медицинская укладка, тоже сделана по опыту специальной военной операции.

«Были учтены замечания, которые накопились во время проведения специальной военной операции. И состав данной аптечки отвечает современным принципам тактической медицины», - рассказал руководитель цифровой лаборатории Военно-медицинской академии Алексей Леонтьев.

Вернулись в работу и технологии, на которые до сегодняшнего дня не было ни времени, ни денег. Несколько лет назад учеными медиками была разработана технология так называемой регенеративной медицины, восстановления костной или кожаной ткани из собственных ресурсов человека. Тогда эта технология была отложена в долгий ящик. Сейчас во время проведения специальной военной операции она оказалась крайне востребованной.

«На самом деле, это происходит, с одной стороны просто, потому что нужен только материал самого человека. С другой стороны, это достаточно тяжелый технологический процесс. Та же самая углеродная ткань должна быть заполнена живыми клетками, и тогда это становится часть живой ткани, иначе это просто протез», - объяснил ведущий научный сотрудник центра клеточных технологий РУДН Михаил Крашенинников.

Он также показал вполне реальную пяточную кость.

«Это пяточная кость, которую осталось только заселить клетками, после чего хирурги могут ее имплантировать, пришить к ней сухожилие, мышечную ткань, подвести нервные окончания. И тогда человек сможет ходить, потому что без всех этих остальных манипуляций он останется без ноги все равно, это будет теплый имплант, но не функциональный. А так он будет функционировать полностью», - рассказал Крашенинников.

Новые технологии позволяют вывести реабилитацию бойцов на качественно новый уровень - об этом в рамках форума рассказала статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева. Все это в первую очередь - для фронта - но найдет свое применение и на гражданке.

«То, что делают сейчас медики, это просто, как вы говорите, какое-то время назад, еще пару лет назад, оно просто было не реалистично. У нас, например, работа с центром реабилитации гематологии, который возглавляет Андрей Вячеславович Гречко, показал такие результаты, что они выезжали и забирали ребят, которые уже больше месяца находились в коме. Они возвращали этих ребят не просто к жизни, они возвращали этих ребят, к полноценной жизни. Мы сами ездили, мы разговаривали с этими ребятами и через какой то период времени это будут обычные люди, которым требоваться будет, возможно большее внимание, возможно, может быть, более длительная реабилитация, регулярное санаторно-курортное лечение, но, тем не менее, они смогут жить, работать», - рассказала статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Анна Цивилева.

В рамках двусторонних встреч министр обороны России Андрей Белоусов, во время работы форума, провел переговоры с главами иностранных делегаций из Мьянмы, Вьетнама, Лаоса, Мали и центральноафриканской республики. Ну, а главные иностранные партнеры форума «Армия-2024» - Китай, Иран, Индия и Беларусь. Главный акцент у всех - беспилотники. Современные военные конфликты уже доказали - это ультимативное оружие.

И практически на каждом стенде беспилотные летательные аппараты всех видов и форм с тянущими и толкающими двигателями. Есть и уникальная конструкция - с подъемным винтом и толкающим. Это находится в павильоне Китайской Народной Республики. Китайцы называют себя сегодня главными производителями беспилотников в мире.

В павильоне Исламской Республики Иран опять беспилотники, и опять похожая конструкция - подъемные винты и толкающий, а рядом большой беспилотник. Точнее его макет с полным спектром вооружения.

А еще иностранные делегации - это многомиллиардные контракты. Причем именно на ту технику, которая зарекомендовала себя в зоне проведения СВО. И тут же - восторженные отзывы зарубежных журналистов. Но, что еще более важно - военных.



На форуме «Армия» представлен и Ка-52 с его уникальной системой катапультирования экипажей. После того, как в зоне боевых действий эта машина реально спасла своих пилотов, интерес к ней вырос. Уже в первый день работы выставки вокруг Ка-52-го постоянно стоят иностранные гости и делегации.

«Сейчас новая эра войны, потому что много искусственного интеллекта, дронов. Нам нужно менять подход к ведению боевых действий. У России хороший опыт», - сказал атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Уругвай в России Фернандо Кабеса.

Впечатлениями от форума поделился и начальник департамента международного сотрудничества Вооруженных сил Индонезии Аирлангга Хартаро.

«В прошлом году я тоже был на форуме "Армия". Но сейчас это что-то новое. У России отличная практика создания новых антидроновых систем. Мы бы могли перенять этот опыт для своей страны», - сказал он.

Больше всего внимания к площадкам, на которых выставлена новейшая наземная техника, участвующая в СВО. Новые и глубоко модернизированные танки, БМП, системы РЭБ и артиллерийское вооружение.



Самая знаменитая Мальва 152-х миллиметровое самоходное орудие. Если в прошлом году мы говорили о прототипе, который был представлен на выставке, то сегодня это уже та самая машина, которая стоит на вооружении.

Одна из самых востребованных сегодня систем в зоне специальной военной операции - это система разминирования. Специальные устройства крепится к передней части танка. На выставке форума они прикреплены к танку Т-90 М. Он тоже стоит на вооружении. Это последняя машина, самая современная. По вполне понятным причинам, она полностью укрыта маскировкой.

А напротив российской новейшей техники, стоящий на вооружении и работающий сейчас в зоне СВО. Линейка поверженной натовской, той самой, которая была захвачена трофейная техника с опущенными стволами, посаженными боками. Для нас, кстати, это весьма ценное приобретение, разбирая эти машины на составные части, мы избегаем собственных ошибок. Точно так же, как для нас оказались очень полезны ракеты Storm Shadow и ATACMS. Двигатели, системы управления - теперь мы знаем, как их можно блокировать. Так что, трофейная техника - это очень ценный ресурс.

В годы Великой Отечественной именно немецкие трофейные танки доказали правильность решений, которые выбрали советские конструкторы танков для своих машин. Здесь же, в парке Патриот, недалеко от выставки трофеев, находится и особый скульптурный ансамбль, который был открыт в дни форума на территории главного храма Вооруженных сил России. Памятник союзникам СССР в годы Великой Отечественной. Как символ того, что Россия, в отличии от стран Запада, своих союзников не забывает.

Скульптурная композиция - дань памяти югославским партизанам, которые были союзниками советских войск в Великой Отечественной войне. Есть и напоминание о великой и удивительной по своей харизматичности и результативности французской эскадрилье Нормандия-Неман, которая воевала в небе вместе с советскими асами. И это абсолютно реальные звезды, которые французские техники рисовали на бортах советских Яков, на которых летали французские пилоты. За время войны, с 1943 года французские пилоты провели 869 воздушных боев и уничтожили 273 немецких самолета.

Все три дня форума, как будто были спрессованы в один. Полная информация о количестве заключенных контрактов - скорее всего опубликована не будет - производители вооружения и номенклатура техники - сегодня информация закрытая. Из официальных источников известно только, что в рамках гособоронзаказа сумма подписанных и врученных контрактов составила более 500 миллиардов рублей. И это не считая многочисленных экспортных сделок и контрактов различных финансовых структур с представителями бизнеса.

10-й, юбилейный, международный военно-технический салон закончил свою работу. Приоритеты определены и самые главные из них - от технологического суверенитета к технологическому приоритету. Наша оборонка это сегодня умеет делать. Техника, которая была выставлена на открытых площадках, уже завтра отправится в зону специальной военной операции. Это реальная техника, не макеты, это техника, которая стоит на вооружении. Ну, а что касается наработок, разработок и решений закрытых специальных научных, технологических конференций, которые тоже проходили в эти три дня, то об их решениях и о том, во что они превратятся, мы узнаем спустя какое то время.