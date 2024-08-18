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На 45-м километре МКАД произошло массовое ДТП

На месте работают оперативные службы города.
Мария Зайцева 2024-08-18 19:22:21
© Фото: DtOperativno Telegram © Видео: @DtOperativno, Telegram

На внутренней стороне 45 километра московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

«На внутренней стороне 45 км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как грузовик въезжает в стоящие в полосе легковые машины.

Отмечается, что обстоятельства транспортного происшествия и информация о пострадавших уточняются.

В дептрансе посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе произошедшего затруднено.

#в стране и мире #ДТП #мкад #массовое дтп #столкновение машин
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