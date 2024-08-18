На 45-м километре МКАД произошло массовое ДТП

На внутренней стороне 45 километра московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
«На внутренней стороне 45 км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как грузовик въезжает в стоящие в полосе легковые машины.
Отмечается, что обстоятельства транспортного происшествия и информация о пострадавших уточняются.
В дептрансе посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе произошедшего затруднено.
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