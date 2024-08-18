Названы главные новинки от народного ОПК на форуме «Армия-2024»

В парке «Патриот» на форуме «Армия-2024» появилась площадка, которой раньше никогда не было. Территория Народного фронта, на флагах - Народный оборонно-промышленный комплекс. Народный ОПК.

Гусеничные беспилотники для эвакуации раненных с поля боя, беспилотные аппараты для проведения разминирования, безэкипажные катера и дистанционно управляемые платформы для ведения огня - на площадке Народного фронта выставлено все то, что особенно нужно военному. И это не просто выставочные экспонаты, а действующие образцы. Некоторые даже с боевым опытом.

На площадке Народного фронта побывал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Сюда же заходил и министр обороны Андрей Белоусов. Мы же случайно застали здесь делегацию департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа. Как правило такие встречи проводятся за закрытыми дверями. Главе демонстрируют электрический мотоцикл. На таком в один из дней с поля боя были вывезены 18 раненых.

Еще один интересный образец, работающий на электричестве – ТТ. Нет, не пистолет. Тележка транспортная. По форме - носилки, но по сути – возилки! Глядя на них, все задают один вопрос: а где мотор?

«Это мотор-колесо, включается очень просто. Включили и нажатием курка начинается движение. Один человек спокойно, без усилий может перемещать груз порядка 150 килограмм», - рассказал представитель подмосковного Прифронтового гаража Евгений Мымрин

Конечно, главная тема на площадке Народного фронта, как, впрочем, и на всем форуме «Армия-2024» - FPV-дроны и борьба с ними.

«У коллег мы прямо на выставке взяли устройство, которое включили в контур обеспечения безопасности самого форума», - заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук.

Александр Осадчук – начальник Главного управления инновационного развития Минобороны. Именно это управление отвечает и за форум «Армия», и за то, чтобы новинки Народного фронта до армии доходили. Поэтому многие разработчики знают генерала лично, а он обращается к ним - коллеги.

«Совместно, Минобороны создали техсовет, в рамках которого мы отбираем образцы, проверяем и в кратчайшие сроки отправляем на фронт. И только после их проверки, апробации мы можем говорить о том, что их можно применять уже и выпускать серийно», - заявил Осадчук.

Многих из тех, кого еще недавно называли «самоделкиными», теперь можно встретить даже в павильоне «Ростеха». Они демонстрируют главе госкорпорации Сергею Чемезову дроны со сбросом, дроны-камикадзе, средства подавления дронов. Поскольку многие из этих парней не просто инженеры, они лично проводят испытания в зоне СВО.

В качестве примера правильного импортозамещения нам демонстрируют дрон, где каждый знаковый компонент, кроме антенны, разработан и создан в России. Называется «Кощей». Это в противовес украинской «Бабе Яге». И потому что бессмертный. Дрон претендует на то, чтобы считаться самым неубиваемым в России.

По соседству с дронами расположился стенд тех, кто должен их безжалостно глушить. Ростеховского концерна «Радиоэлектронные технологии». Там впервые показали новую систему для защиты вертолета от ракет ПЗРК и не только.

«Мы наделяем его способностью борьбы с дронами. Он видит дроны на расстоянии нескольких километров и не только те дроны, которые занимаются вопросами разведки и нанесения ударов по земле, но он видит и дроны, которые хотят его атаковать. На самом деле это будет самый защищенный вертолет, я не побоюсь сказать, в Российской Федерации», - заявил советник генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Что касается защиты танков от FPV-дронов, специалисты говорят, что средства для борьбы с ПЗРК разработаны давно, а технологии борьбы с ударными дронами только оттачиваются.

Помимо систем РЭБ теперь на танки ставят так называемые «мангалы». Плюс к этому увеличивают площадь динамической защиты, усовершенствуют активную. После начала СВО наши танки заметно подросли в защите. Вот как это выглядит на примере Т-90М «Прорыв».

«Танк образца, ну, скажем так, 13 августа 24-го года и танк образца 1 января 22-го года – это два разных танка. Президент не просто так сказал "лучший танк в мире" и правильно он назван. У него функциональное название абсолютно соответствует его задачам. "Прорыв", и мы должны прорывать вражескую оборону и побеждать именно этими танками», - заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов

О том, что мы не одни в своей святой борьбе, что у нас есть серьезные союзники в очередной раз стало понятно, когда министр обороны Андрей Белоусов посетил стенды Китая и Ирана. Подробности работы министра обороны на форуме не афишируются. Говорят, для визита специально было выбрано позднее время, когда обычные посетители покинули территорию форума, остались только специалисты, с которыми глава оборонного ведомства предпочел пообщаться без прессы. Это соответствует деловой повестке форума «Армия-2024». Из-за событий в Курской области и в зоне СВО его программу заметно ужали.

«Современный конфликт - это гибридный конфликт. Это гибридная война. В рамках нее требуется высочайшая реакция на изменение обстановки, на изменение технологической обстановки, изменение характера войны. Это война технологий. Именно поэтому в этом году - мы в корне изменили его подход к форуму, его содержание. Мы сократили деловую программу, оставили только то, что необходимо. И привлекли организации, которые дают решения именно в интересах специальной военной операции», - заявил Осадчук.

Если придумать номинацию под названием «Если бы не СВО, это бы не появилось», то тут лидеров 2024 года, по нашему мнению, три.

Номер 1. Это новые патроны для гладкоствольного оружия от госкорпорации «Ростех» и входящего в него НИИ прикладной химии. Внутри вроде обычная дробь, но куда более мощная, и главное – святящаяся, как трассер.

«Предназначены для борьбы с беспилотниками на дистанции до 100 метров. Оснащаются цветовым элементом, позволяющим видеть направление полета дроби», - рассказал представитель НИИ прикладной химии.

Номер 2. Это идея ГРАУ, главного ракетно-артиллерийского управления. Первый дистанционно управляемый вариант знаменитой гаубицы Д-30.

«Происходит заряжание данного комплекса. Затем комплекс убывает на позицию для ведения огня, управляется дистанционно расчетом, который от него удален на дальность не менее 500 метров», - заявил старший научный сотрудник 3-го ЦНИИ Министерства обороны Дмитрий Клишин.

Номер 3. Это для наших зарубежных партнеров. Первый экспортный вариант «Ланцета» от «Ростеха» и входящих в него «Рособоронэкспорта» и компании «Зала». Корпорация делает все для того, чтобы сократить время доставки новинок на фронт.

«Наши инженеры-конструкторы постоянно находятся там, встречаются с ребятами. То есть у нас постоянный обмен такой информации идет. И, конечно, как только появляется новая техника, мы тут же ее отправляем туда. Мы не дожидаемся, когда Министерство обороны закажет, то есть этот процесс идет регулярный», - заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Отчасти мы это и сами увидели на форуме «Армия», когда едва ли не все специалисты говорили нам о том, что они или сами постоянно выезжают в зону проведения СВО, или отправляют туда своих коллег.