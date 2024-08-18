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МИД РФ: Россия и Украина не ведут никаких переговоров

В ведомстве напомнили, что угрозу безопасности ядерным объектами, в том числе Запорожской и Курской АЭС, несут действия украинских боевиков.
Глеб Владовский 2024-08-18 14:31:06
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Никакие скрытые переговоры между Россией и Украиной не ведутся. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете Washington Post.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», - подчеркнула дипломат.

Она также добавила, что угрозу безопасности, в том числе для ЗАЭС и Курской АЭС, несут, прежде всего, действия украинских боевиков и пособничество им со стороны стран Запада.

«Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ... и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы», - заявила Захарова.

Напомним, что 17 августа в американской газете появилась публикация о том, что атака ВСУ по территории Курской области якобы сорвала тайные переговоры между РФ и Украиной, проходившие в Катаре.

#Мария Захарова #Курская область #ВСУ #МИД РФ #заэс #курская аэс
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