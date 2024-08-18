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Частный самолет потерпел крушение на Ставрополье, пилот погиб

Кроме пилота на борту никого не было.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 13:55:02
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В Ставропольском крае разбился частный самолет, пилот погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону. Жертв на земле и пострадавших нет.

Происшествие произошло со спортивным двухместным самолетом «Zlin-42». На борту был только пилот, который совершал тренировочный полет. Причины произошедшего неизвестна, они будут установлены вместе с обстоятельствами крушения позже.

На место прибыли следователи и сотрудники службы ликвидации ЧС, всего задействовали 36 человек и 13 единиц техники, уточнили в ведомстве.

#в стране и мире #Самолет #ставропольский край #крушение #МЧС России #жертвы
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