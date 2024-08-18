Частный самолет потерпел крушение на Ставрополье, пилот погиб

В Ставропольском крае разбился частный самолет, пилот погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону. Жертв на земле и пострадавших нет.

Происшествие произошло со спортивным двухместным самолетом «Zlin-42». На борту был только пилот, который совершал тренировочный полет. Причины произошедшего неизвестна, они будут установлены вместе с обстоятельствами крушения позже.

На место прибыли следователи и сотрудники службы ликвидации ЧС, всего задействовали 36 человек и 13 единиц техники, уточнили в ведомстве.