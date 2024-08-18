МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ABC7: ученые научились замедлять старение собак

В следующем году запланированы испытания этого препарата на людях с остеоартритом.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 13:24:30
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Ученые США создали и проверили новый препарат, который продлевает жизнь собак и замедляет их старение. Новое лекарство планируют испытать на людях в 2025 году, оно позволит омолодить клетки человеческого организма, сообщает американский телеканал ABC7.

Речь идет о препарате, который замедляет старение стволовых клеток и дольше поддерживает их работу, его проверили на двух собаках с проблемами со здоровьем. Так, с помощью лекарства ученые смогли вылечить немецкую овчарку на финальной стадии рака, еще один уже пожилой пес снова смог ходить.  

В следующем году испытания с участием собак будут продолжены, группа увеличится до 10, также запланированы испытания на людях с остеоартритом.

#в стране и мире #испытания #сша #ученые #собаки #лекарство против старения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 