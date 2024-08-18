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Актриса Белохвостикова рассказала про съемки с Аленом Делоном

По словам собеседницы «Звезды», он любил Москву и всегда приезжал, когда его приглашали.
Глеб Владовский 2024-08-18 11:50:56
© Фото: Luc Nobout, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Смерть французского актера Алена Делона является колоссальной утратой для кинематографа. О том, каким этот человек был, рассказала в интервью «Звезде» российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова.

По ее словам, это был очень нежный и добрый человек. Бывали случаи, когда они ездили на съемку фильма «Тегеран-43», он любил хулиганить и смешить своих коллег.

«Я дружила и снималась с ним. Это был мудрый, талантливый человек. Человек чести и достоинства», - добавила актриса.

Она также рассказала, что когда Делона приглашали в Москву, он с радостью принимал приглашение, поскольку сам любит этот город.

Белохвостикова рассказала, что во время съемок сцены смерти героя Делона в «Тегеран-43», актер сказал коллеге, что тот сделает все, чтобы артистка падала на него. Перед этим француза оснастили противоударной защитой, про которую в СССР еще не знали.

«Моя спина потом еще недели три вспоминала эту мостовую и ее брусчатку», - добавила Белохвостикова.

Напомним, что в воскресенье, 18 августа, Делон скончался в возрасте 88 лет. Точная причина смерти не указывалась.

#ален делон #Тегеран-43 #наш эксклюзив #съемки кино #Наталья Белохвостикова
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