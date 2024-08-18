МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом «Москва-Брест» в Белоруссии

Троих раненых доставили в больницу, один находится в реанимации, всего в автобусе находились 48 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 11:22:46
© Фото: МВД Белоруссии

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Белоруссии под Минском, троих раненых доставили в больницу. Об этом сообщает МВД Белоруссии.

«Водитель (1973 г.р.) автобуса международного сообщения "Москва-Брест", по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Один из раненых находится в реанимации в состоянии средней тяжести, уточнили в местном Минздраве. Шестерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Авария произошла утром около 06:00 недалеко от Минска, всего в автобусе находились два водителя и 46 пассажиров. На месте ДТП работают следователи, будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

#белоруссия #раненые #ДТП #пассажирский автобус #москва-брест
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 