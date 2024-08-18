Девять человек пострадали в ДТП с автобусом «Москва-Брест» в Белоруссии

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Белоруссии под Минском, троих раненых доставили в больницу. Об этом сообщает МВД Белоруссии.

«Водитель (1973 г.р.) автобуса международного сообщения "Москва-Брест", по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Один из раненых находится в реанимации в состоянии средней тяжести, уточнили в местном Минздраве. Шестерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Авария произошла утром около 06:00 недалеко от Минска, всего в автобусе находились два водителя и 46 пассажиров. На месте ДТП работают следователи, будут установлены причины и обстоятельства происшествия.