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Сотни туристов из России застряли в египетском аэропорту

Рейс из аэропорта Хугарды задерживается свыше 10 часов.
Глеб Владовский 2024-08-18 10:11:22
© Фото: Tom Weller, dpa, Globallookpress

Сотни российских туристов застряли в египетском аэропорту Хугарды. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что рейс должен был вылететь в Шереметьево в субботу, 17 августа в 17:00. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако самолет так и не взлетел. Конкретных комментариев от авиакомпани не последовало.

«Перенесли рейс на 18:00, потом 21:00. Потом снова на 19:00. Сказали: вылет в 02:00, в итоге перенесли на 05:30. И мы до сих пор не вылетели», - рассказала одна из туристок.

Отмечается, что туристов разместили в местный отель, но уже в 5:00 их снова привезли в аэропорт. Однако, переносы рейса продолжились. Отмечается, что россияне ждут вылета свыше 10 часов, и им не дают воду или еду.

Ранее сообщалось, что следовавший в Сан-Франциско борт авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске. Для вывоза пассажиров был направлен резервный борт.

#Египет #рейс #задержка рейсов #российские туристы
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