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Fox News: Гершкович может вернуться в США 2 августа

Напомним, что журналист WSJ был приговорен к 16 годам тюрьмы за шпионаж.
Глеб Владовский 2024-08-01 08:01:48
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Осужденный за шпионаж журналист Эван Гершкович может вернуться в США в этот четверг. Такое заявление сделали на телеканале Fox News со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как отметил ведущий, это может произойти в рамках возможного обмена заключенными между двумя странами. При этом подробности он не привел, добавив, что телеканал работает над тем, чтобы получить больше информации.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что будет прикладывать все возможные усилия, чтобы вернуть на родину осужденного журналиста WSJ.

Напомним, что суд приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. В марте 2023 года по заданию ЦРУ он собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». 

#в стране и мире #сша #шпионаж #Fox News #Эван Гершкович
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