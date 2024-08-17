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Грузовик столкнулся с легковушкой на 62-м км МКАД

Ранним субботним утром на МКАД на высокой скорости грузовик влетел в легковой автомобиль, после чего по инерции отлетел в разделительное ограждение.
Дарина Криц 2024-08-17 05:32:24
© Фото: DtOperativno, Telegram © Видео: DtOperativno, Telegram

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Дорожная авария произошла на 62-м километре внутренней стороны МКАД.

По информации столичного Дептранса, из-за столкновения грузовой автомобиль наехал на ограждение, разделяющее встречные потоки машин.

«На внутренней стороне 62 километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего грузовик наехал на разделительное ограждение», - сообщили в ведомстве.

К месту ДТП прибыли оперативные службы. Уточняется, если ли пострадавшие в результате столкновения транспортных средств. Дептранс рекомендовал выбирать пути объезда, поскольку движение частично затруднено.

#в стране и мире #авария #ДТП #мкад #столкновение машин
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