Грузовик столкнулся с легковушкой на 62-м км МКАД

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Дорожная авария произошла на 62-м километре внутренней стороны МКАД.

По информации столичного Дептранса, из-за столкновения грузовой автомобиль наехал на ограждение, разделяющее встречные потоки машин.

«На внутренней стороне 62 километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего грузовик наехал на разделительное ограждение», - сообщили в ведомстве.

К месту ДТП прибыли оперативные службы. Уточняется, если ли пострадавшие в результате столкновения транспортных средств. Дептранс рекомендовал выбирать пути объезда, поскольку движение частично затруднено.