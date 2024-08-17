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Неизвестные снова взломали территорию военной базы в Германии

Инцидент произошел в городе Гархинг под Мюнхеном, неизвестные нарушили целостность ограждения вблизи казармы.
Анастасия Бобылева 2024-08-17 05:57:01
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress

В Германии произошел еще один случай взлома на военном объекте, инцидент случился в баварском городе Гархинге под Мюнхеном. Неизвестные повредили внешнее ограждение вблизи казармы, пишет немецкая газета Bild.

«Солдаты обнаружили дыру в ограждении казармы Кристофа Пробста в Гархинге. Помимо прочего, там расположен Центральный институт медицинского обслуживания», - цитирует издание Life.

Сейчас ведется расследование на предмет вероятного саботажа. Тем не менее, пока неизвестно, проникал ли кто-то на территорию казарм.

#в стране и мире #Германия #военный объект #казарма
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