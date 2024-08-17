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Средства ПВО пресекли атаку БПЛА над Курской областью

Около 20.30 средства ПВО пресекли украинскую попытку совершить теракт под Курском.
2024-08-17 21:22:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО около 20.30 уничтожили беспилотный летательный аппарат над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 августа около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее командир танка с позывным Чех рассказал об уничтожении групп боевиков в Курской области.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #Курская область #ВСУ
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