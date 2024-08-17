Средства ПВО пресекли атаку БПЛА над Курской областью

Дежурные средства ПВО около 20.30 уничтожили беспилотный летательный аппарат над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 августа около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее командир танка с позывным Чех рассказал об уничтожении групп боевиков в Курской области.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.