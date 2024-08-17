МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Лондоне загорелся дворец XVIII века Сомерсет-хаус

К ликвидации пожара привлечены около 100 специалистов.
Игнат Далакян 2024-08-17 16:39:18
© Фото: Michelle BirkbyEmma Butler, X

В центре Лондона загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус. Его построили в XVIII веке. В здании сейчас расположен один из самых посещаемых в мире художественных музеев.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Движение на дорогах затруднено. К тушению пожара привлечены около 100 человек, передают Sky News. Отмечается, что огонь охватил «небольшую часть здания».

На опубликованных очевидцами кадрах можно заметить, как из крыши здания поднимается дым. Спасательные службы работают на месте происшествия.

В администрации музея сообщили, что персонал и гости выведены из здания. В субботу в Сомерсет-хаусе должен был пройти фестиваль брейк-данса.

#в стране и мире #пожар #музей #Великобритания #лондон #историческое здание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 