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Путин назначил Цивилеву статс-секретарем - замминистра обороны РФ

Согласно указу президента, она освобождена от занимаемой прежде должности.
Мария Зайцева 2024-08-17 16:20:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву, ранее занимавшую пост заместителя министра обороны РФ, статс-секретарем — замминистра обороны РФ. Об этом следует из указа главы государства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, она освобождена от занимаемой прежде должности.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», - говорится в указе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 17 августа.

Эту должность с сентября 2005 года занимал Николай Панков, освобожденный от нее 17 июня 2024 года.

#армия #Минобороны РФ #Владимир Путин #должность #указ #президент россии #статс-секретарь #Анна Цивилева
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