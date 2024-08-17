Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву, ранее занимавшую пост заместителя министра обороны РФ, статс-секретарем — замминистра обороны РФ. Об этом следует из указа главы государства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, она освобождена от занимаемой прежде должности.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», - говорится в указе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 17 августа.

Эту должность с сентября 2005 года занимал Николай Панков, освобожденный от нее 17 июня 2024 года.