Три девушки погибли в ДТП, съехав с трассы в Подмосковье

На трассе Великодворье — поселок санатория «Озеро Белое» в Московской области в ДТП попал легковой автомобиль, в результате чего погибли три девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, в пятницу в 22.50 водитель «легковушки» не справилась с управлением и съехала на обочину по ходу движения. Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.

В результате происшествия погибла водитель, 19-летняя девушка, а также 15-летняя девушка и ее 18-летняя сестра.

Отмечается, что Шатурская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.