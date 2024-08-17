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Три девушки погибли в ДТП, съехав с трассы в Подмосковье

Водитель «легковушки» не справилась с управлением.
Мария Зайцева 2024-08-17 15:44:23
© Фото: Прокуратура Московской области, Telegram

На трассе Великодворье — поселок санатория «Озеро Белое» в Московской области в ДТП попал легковой автомобиль, в результате чего погибли три девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, в пятницу в 22.50 водитель «легковушки» не справилась с управлением и съехала на обочину по ходу движения. Автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.

В результате происшествия погибла водитель, 19-летняя девушка, а также 15-летняя девушка и ее 18-летняя сестра.

Отмечается, что Шатурская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.

#в стране и мире #Подмосковье #Московская область #ДТП #Прокуратура #погибшие #шатура
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