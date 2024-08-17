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Ушел из жизни бывший корреспондент «Звезды» Евгений Ксензенко

Много лет он боролся с тяжелой болезнью.
Игнат Далакян 2024-08-17 15:33:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ушел из жизни журналист-международник, бывший корреспондент «Звезды» Евгений Ксензенко.

Более десяти лет он сотрудничал с нашим телеканалом. Его репортажи из Лондона выходили в эфир в ежедневных выпусках новостей и итоговых программах.

В профессию Евгений пришел еще будучи студентом МГУ, который он окончил в 1999 году. Вскоре после этого работал на НТВ парламентским корреспондентом. Затем переехал в столицу Великобритании. Для нашего телеканала Евгений подготовил десятки материалов на самые разные темы.

На протяжении многих лет он боролся с тяжелой болезнью. До своего 45-го дня рождения Евгений Ксензенко не дожил 12 дней.

Коллектив телеканала «Звезда» приносит глубокие соболезнования его родным и близким.

#журналист #Трагедия #репортажи #Евгений Ксензенко
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