Российские войска за сутки уничтожили до 300 боевиков ВСУ на Курском направлении за сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также противника потерял 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, одну боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 25 бронемашин, восемь автомобилей. В районе населенного пункта Санной в Сумской области уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства Германии и многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D - также из ФРГ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены до 3160 военнослужащих врага, 44 танка, 43 бронетранспортера, пять установок зенитных ракетных комплексов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов