Старейшая мама-панда из Гонконга родила двойняшек

В Гонконге 19-летняя панда Ин-Ин впервые после более десяти лет безуспешных попыток стала мамой двойняшек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя зоопарка. Ин-Ин стала старейшей из известных панд, давших потомство, ее возраст равен 57 человеческим годам.

«Оба детеныша в настоящее время очень слабы, и им требуется время для восстановления, особенно самка, у которой более низкая температура тела и меньшее потребление пищи после рождения», - сообщили в зоопарке.

Родившиеся малыши стали первыми детенышами панды в Гонконге. Самка родила в четверг 15 августа накануне своего 19-летия, в ближайшие месяцы доступ к пятнистым медвежатам будет закрыт, так как за ними нужен особо тщательный уход.

До этого беременности медведицы проходили с осложнениями. Панды с трудом размножаются в неволе, рассказали в гонконгском зоопарке. Период размножения у них случается один раз в год и длится несколько дней.