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Старейшая мама-панда из Гонконга родила двойняшек

Родившиеся детеныши стали первыми малышами панд в зоопарке Гонконга.
Елизавета Кондрикова 2024-08-17 13:07:22
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Гонконге 19-летняя панда Ин-Ин впервые после более десяти лет безуспешных попыток стала мамой двойняшек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя зоопарка. Ин-Ин стала старейшей из известных панд, давших потомство, ее возраст равен 57 человеческим годам.

«Оба детеныша в настоящее время очень слабы, и им требуется время для восстановления, особенно самка, у которой более низкая температура тела и меньшее потребление пищи после рождения», - сообщили в зоопарке.

Родившиеся малыши стали первыми детенышами панды в Гонконге. Самка родила в четверг 15 августа накануне своего 19-летия, в ближайшие месяцы доступ к пятнистым медвежатам будет закрыт, так как за ними нужен особо тщательный уход.

До этого беременности медведицы проходили с осложнениями. Панды с трудом размножаются в неволе, рассказали в гонконгском зоопарке. Период размножения у них случается один раз в год и длится несколько дней.

#в стране и мире #Гонконг #зоопарк #панда #детеныши
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