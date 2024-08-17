В Иране выразили готовность проводить газ из РФ через свою территорию

Тегеран готов поставлять через свою территорию газ из России. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

«Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», - заявил журналистам дипломат на Каспийском форуме в Астрахани.

Джалали также подчеркнул, что Москва в 2023 году лидировала по количеству внешних инвестиций в Иран.

Ранее ТАСС сообщал, что Россия играет ключевую роль в создании транспортного хаба в Иране и развитии международного транспортного коридора Север - Юг. Отмечалось, что в случае объединения стран региона с целью сотрудничества, таким образом внерегиональные игроки не смогут вмешиваться в межгосударственные отношения.