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Xinhua: в Китае произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск»

Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-08-17 10:55:20
© Фото: Xinhua, Globallookpress

На юге Китая произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск» во время его демонтажа и переоборудования. Предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщает агентство Xinhua.

Пожар возник накануне 16 августа, к утру сегодняшнего дня его удалось потушить.  Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, уточнили в агентстве.

Авианосец в 1990-х годах приобрела китайская компания. Он находится на реке Янцзы в парке Суситун, куда списанный крейсер был перевезен в 2016 году. Ожидается, что он станет одним из экспонатов тематического парка авианосцев.

#Китай #пожар #авианосец #советский авианосец
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