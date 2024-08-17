Xinhua: в Китае произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск»

На юге Китая произошел пожар на бывшем советском авианосце «Минск» во время его демонтажа и переоборудования. Предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщает агентство Xinhua.

Пожар возник накануне 16 августа, к утру сегодняшнего дня его удалось потушить. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, уточнили в агентстве.

Авианосец в 1990-х годах приобрела китайская компания. Он находится на реке Янцзы в парке Суситун, куда списанный крейсер был перевезен в 2016 году. Ожидается, что он станет одним из экспонатов тематического парка авианосцев.