МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Археологи раскопали крупное древнее поселение под Смоленском

По мнению экспертов, некоторые обнаруженные в районе поселка Гнездово находки датируются девятым веком. Артефакты свидетельствуют о том, что здесь был торговый порт знаменитого пути «из варяг в греки».
Глеб Владовский Екатерина Булучевская 2024-08-17 12:59:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Археологи в Смоленской области раскопали одно из древнейших и крупных поселений на территории деревни Гнездово. Всего за три часа работы эксперты обнаружили первую значимую для истории находку - бусины, предположительно, девятого века. Обывателю может показаться, что артефакт искали слишком долго, но по меркам археологов - это редкая удача. За день «снимают» слой толщиной всего в пять сантиметров. Каждый камень или слипшийся кусок грунта тщательно промывают. За 40 дней раскопок волонтеры не «погрузились» даже на метр.

«Когда ты находишь что-то из украшений, очень радуешься, что именно ты углядел это. Это довольно сложно, зависит от насмотренности. То есть, чем больше ты копаешь, тем больше ты отличаешь, например, кусочки гравия от бусин», - рассказала волонтер-археолог Александра Витко.

Гнездово - уникальный в своем роде археологический комплекс. Это самый большой памятник Средневековья. Сформировавшееся еще в дохристианскую эпоху, это древнее поселение занимало площадь в 30 гектаров. За его сокровищами охотятся несколько поколений ученых уже больше 150 лет.

«Здесь ничего не происходило. Конечно, часть слоя повреждена, но, тем не менее, весь исторический ландшафт сохранился так, как это было», - рассказала заведующая сектором отдела археологических памятников Государственного исторического музея Вероника Мурашева.

По крупицам старины археологи выстраивают гипотезы о быте: в каких условиях здесь жили люди, что ели и чем занимались. Самое важное, что удалось выяснить на сегодня: Гнездово - это своего рода порт на известном всем еще по школьным учебникам торговом пути «из варяг в греки». Население, говорят специалисты, по этническому составу здесь было «пестрым».

«Были и славяне, и скандинавы, потому что они сыграли большую роль в прокладывании этих международных путей. И в самых ранних слоях у нас была найдена корабельная уключина - большая редкость, потому что дерево как правило не сохраняется, а это деревянный предмет», - добавила Мурашева.

Несмотря на то, что работают археологи под Смоленском полтора века, особенности древнего поселения изучены только на 10%. Чтобы разгадать все тайны этого места, понадобятся еще десятилетия, если не сотни лет.

Этот раскоп уникален тем, что свидетельствует о последних днях жизни Гнездово. Черный угольный слой указывает на то, что здесь был пожар, причем предшествовала ему, как говорят специалисты, настоящая бойня. Здесь обнаружили сразу 12 наконечников стрел для такой маленькой территории.

Сезон в целом сложился «урожайным» - уже больше 400 индивидуальных находок и десятки килограммов керамики. Черепки - это, в основном, посуда, но есть и практически цельные урны для погребения, которые откапывают на курганах. Комплекс насчитывает полторы тысячи насыпей.

В декабре археологи планируют показать  добытые сокровища всем желающим. В Туле пройдет большая выставка артефактов.

#Смоленская область #Раскопки #археологи #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 