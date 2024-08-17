Археологи раскопали крупное древнее поселение под Смоленском

Археологи в Смоленской области раскопали одно из древнейших и крупных поселений на территории деревни Гнездово. Всего за три часа работы эксперты обнаружили первую значимую для истории находку - бусины, предположительно, девятого века. Обывателю может показаться, что артефакт искали слишком долго, но по меркам археологов - это редкая удача. За день «снимают» слой толщиной всего в пять сантиметров. Каждый камень или слипшийся кусок грунта тщательно промывают. За 40 дней раскопок волонтеры не «погрузились» даже на метр.

«Когда ты находишь что-то из украшений, очень радуешься, что именно ты углядел это. Это довольно сложно, зависит от насмотренности. То есть, чем больше ты копаешь, тем больше ты отличаешь, например, кусочки гравия от бусин», - рассказала волонтер-археолог Александра Витко.

Гнездово - уникальный в своем роде археологический комплекс. Это самый большой памятник Средневековья. Сформировавшееся еще в дохристианскую эпоху, это древнее поселение занимало площадь в 30 гектаров. За его сокровищами охотятся несколько поколений ученых уже больше 150 лет.

«Здесь ничего не происходило. Конечно, часть слоя повреждена, но, тем не менее, весь исторический ландшафт сохранился так, как это было», - рассказала заведующая сектором отдела археологических памятников Государственного исторического музея Вероника Мурашева.

По крупицам старины археологи выстраивают гипотезы о быте: в каких условиях здесь жили люди, что ели и чем занимались. Самое важное, что удалось выяснить на сегодня: Гнездово - это своего рода порт на известном всем еще по школьным учебникам торговом пути «из варяг в греки». Население, говорят специалисты, по этническому составу здесь было «пестрым».

«Были и славяне, и скандинавы, потому что они сыграли большую роль в прокладывании этих международных путей. И в самых ранних слоях у нас была найдена корабельная уключина - большая редкость, потому что дерево как правило не сохраняется, а это деревянный предмет», - добавила Мурашева.

Несмотря на то, что работают археологи под Смоленском полтора века, особенности древнего поселения изучены только на 10%. Чтобы разгадать все тайны этого места, понадобятся еще десятилетия, если не сотни лет.

Этот раскоп уникален тем, что свидетельствует о последних днях жизни Гнездово. Черный угольный слой указывает на то, что здесь был пожар, причем предшествовала ему, как говорят специалисты, настоящая бойня. Здесь обнаружили сразу 12 наконечников стрел для такой маленькой территории.

Сезон в целом сложился «урожайным» - уже больше 400 индивидуальных находок и десятки килограммов керамики. Черепки - это, в основном, посуда, но есть и практически цельные урны для погребения, которые откапывают на курганах. Комплекс насчитывает полторы тысячи насыпей.

В декабре археологи планируют показать добытые сокровища всем желающим. В Туле пройдет большая выставка артефактов.