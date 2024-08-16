Штурмовики ВС РФ поделились секретом успеха захвата вражеских позиций

Российские штурмовики группировки войск «Восток» рассказали, как им удается успешно и эффективно занимать опорники противника в зоне СВО. Бойцы регулярно отрабатывают боевое слаживание в условиях, максимально приближенным к реальным.

Едва коснувшись земли, штурмовая группа открывает шквальный огонь из автоматов, пулемета и подствольных гранатометов. Бойцов прикрывает бронетехника: танк бьёт по вражеским позициям прямой наводкой.

В ходе учений используются реальные снаряды и взрывчатка, в том числе и противотанковые мины, заряд которых может содержать в себе до восьми килограммов тротила. Так при подготовке штурмовых подразделений на полигоне создаётся по настоящему боевая атмосфера.

«Надо быть внимательным, инстинкт самосохранения выключать порой, не останавливаться, идти только вперед. Плюс плачевные ситуации бывают. Но мы своих не бросаем, всех вытаскиваем, всем помогаем», - рассказал стрелок с позывным Прогресс.

Нередко группы работают и по ночам. Штурмовики просачиваются на вражеские позиции и зачищают крупный опорник. В темноте глазами бойцов становится камера ночного видения беспилотника. Операторы БПЛА ведут штурмовую группу по радиозвязи.

Так же было, когда бойцы заходили в поселок Урожайное. Командир штурмовой группы с позывным Заза рассказал, что удавалось незаметно подобраться к позициям националистов на расстоянии всего нескольких метров.

«Мы слышали все время их радиоэфиры. Они паникуют. Наш танк хорошо отработал по их зданию, они паникуют, им надо отступать. А им говорят: держите до самого конца», - добавил военнослужащий.

Финальная стадия штурмовой операции заняла всего полтора часа. Именно Заза водрузил российский флаг на здание администрации Урожайного. Сам командир тоже из Бурятии. В зону СВО пришёл добровольцем.

Каждый отрезок сначала простреливается и только потом можно идти вперед. Штурмовики взяли и зачистили опорник. По словам бойцов, лицом к лицу с противником встречаются редко. Когда доходит до прямого столкновения, украинские националисты оставляют свои позиции без боя.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.