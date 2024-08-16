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Мэр Корпунков: жители Курчатова адаптировались к мерам безопасности

Город живет прежней жизнью - работают магазины, предприятия, администрация, банки и другие организации.
Мария Зайцева 2024-08-16 17:41:29
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Курчатова в Курской области адаптировались к обстановке, несмотря на усиленные меры безопасности. Об этом сообщил «Звезде» глава города Игорь Корпунков.

По его словам, город живет прежней жизнью - работают магазины, предприятия, администрация, банки и другие организации.

«Часть жителей уехала в отпуск из-за сезона, кто-то переехал в другие города, но приехали другие люди из приграничных районов. Сегодня Курчатов живет с особыми условиями безопасности», — заявил глава Курчатова.

Корпунков отметил, что люди начали быть немного увереннее, потому что стало понятно, как расположены линии боевого соприкосновения, и как в динамике меняется ситуация.

Курчатов находится на левом берегу реки Сейм в Курской области. В нем расположена Курская АЭС, которая входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны.

#Курская область #курчатов #мирные жители #наш эксклюзив #город #обстановка
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