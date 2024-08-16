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Против комика Комиссаренко завели дело о клевете на Лукашенко

СК Белоруссии начал заочное расследование по делу стендап-комика Комиссаренко.
Игнат Далакян 2024-08-16 16:36:31
© Фото: @slavakomissarenko

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство по делу в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в оскорблении и клевете в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило следственное ведомство страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на белорусский СК, комику инкриминируют в том числе и разжигание социальной вражды.

Следствие предлагает обвиняемому явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.

На данный момент Комиссаренко находится за пределами Белоруссии. В стране ему может грозить до шести лет лишения свободы.

#в стране и мире #белоруссия #Уголовное дело #стендап #комик #Вячеслав Комиссаренко #Следственный комитет Белоруссии #стендап-комик
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