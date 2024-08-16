Против комика Комиссаренко завели дело о клевете на Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство по делу в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в оскорблении и клевете в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило следственное ведомство страны.
Как пишет ТАСС со ссылкой на белорусский СК, комику инкриминируют в том числе и разжигание социальной вражды.
Следствие предлагает обвиняемому явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.
На данный момент Комиссаренко находится за пределами Белоруссии. В стране ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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