Против комика Комиссаренко завели дело о клевете на Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство по делу в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в оскорблении и клевете в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило следственное ведомство страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на белорусский СК, комику инкриминируют в том числе и разжигание социальной вражды.

Следствие предлагает обвиняемому явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.

На данный момент Комиссаренко находится за пределами Белоруссии. В стране ему может грозить до шести лет лишения свободы.