Певчих* и Ярмыш* внесли в перечень террористов и экстремистов

Киру Ярмыш* и Марию Певчих* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

«Певчих Мария Константиновна*, 15.08.1987 г.р. , г. Москва; Ярмыш Кира Александровна*, 11.10.1989 г.р. , г. Ростов-на-Дону», - значится в перечне физических лиц.

Обе женщины связаны с работой в штабе Алексея Навального*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.