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Певчих* и Ярмыш* внесли в перечень террористов и экстремистов

На сайте Росфинмониторинга появились данные о внесении их в список террористов и экстремистов.
Мария Зайцева 2024-08-16 15:20:02
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости, European Union, Wikimedia, CC BY 4.0

Киру Ярмыш* и Марию Певчих* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

«Певчих Мария Константиновна*, 15.08.1987 г.р. , г. Москва; Ярмыш Кира Александровна*, 11.10.1989 г.р. , г. Ростов-на-Дону», - значится в перечне физических лиц.

Обе женщины связаны с работой в штабе Алексея Навального*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#в стране и мире #росфинмониторинг #перечень террористов
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