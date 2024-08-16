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ВСУ пытались прорваться через границу Курской области под Гордеевкой

Штурмовую группу врага поддерживали пять боевых бронированных машин, но атака была отбита.
2024-08-16 14:29:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о попытке прорыва неприятеля через границу Курской области. 

В ходе этой попытки противник пытался ударить в направлении населенного пункта Гордеевка, но потерпел неудачу - российские войска отбили атаку. 

Уточняется, что противник привлек к этой атаке пять боевых бронированных машин, которые поддерживали действия украинской штурмовой группы. 

Также сообщается об уничтожении мобильных групп врага, которые пытались проникнуть вглубь территории России. Одна попытка была совершена в километре западнее Анастасьевки, а другоая - в 1,5 километрах юго-восточнее Каучука. Участники этих попыток были уничтожены артиллерией, армейской авиацией и расчетами беспилотников. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #штурмовые группы #Гордеевка
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