ВСУ пытались прорваться через границу Курской области под Гордеевкой

Минобороны России сообщает о попытке прорыва неприятеля через границу Курской области.

В ходе этой попытки противник пытался ударить в направлении населенного пункта Гордеевка, но потерпел неудачу - российские войска отбили атаку.

Уточняется, что противник привлек к этой атаке пять боевых бронированных машин, которые поддерживали действия украинской штурмовой группы.

Также сообщается об уничтожении мобильных групп врага, которые пытались проникнуть вглубь территории России. Одна попытка была совершена в километре западнее Анастасьевки, а другоая - в 1,5 километрах юго-восточнее Каучука. Участники этих попыток были уничтожены артиллерией, армейской авиацией и расчетами беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.