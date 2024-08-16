Три брата из Великого Устюга отправились на СВО служить в одном расчете

Сразу три родных брата из Великого Устюга служат в расчете самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в Херсонской области. Вместе друг друга поддерживают и помогают в сложные минуты. С ними поговорила наш корреспондент Виктория Косогляденко.

«В работе я старший как командир, и как брат я старший. Заботиться приходилось, но здесь и они меня по ранению вытащили 5 апреля. HIMARS ударил, сперва один упал, потом второй прилетел, и троих нас "затрехсотило". Братья помогли, и командир нес на руках», - рассказал командир орудия с позывным Седой.

Оттачивают технику на полигоне, ведут боевую работу, дают интервью - все делают вместе, дополняя друг друга. Служба забросила в «Херсонскую пустыню» - так здесь называют Алешковские пески.

Они считаются самой большой пустыней в Европе - местная достопримечательность. Теперь - сплошь выжженная земля. Братья мечтают, чтобы сюда перестали лететь вражеские снаряды. Поэтому они здесь.

«Просто будем побеждать. Работаем, братья! Мы родились для этого», - говорят бойцы.

Дроны противника охотятся за нашей техникой. Поэтому, выполнив боевую работу расчет покидает позицию. За ним наша съемочная группа не едет, чтобы не привлекать внимание. Позже журналистов вывозят туда, где относительно безопасно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.