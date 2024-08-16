Россиянин сорвался со скалы при восхождении в деревне мертвых на Бали

Российский турист сорвался в овраг при восхождении на гору в деревне мертвых на Бали. Им оказался 35-летний Иван Кандалинский из Москвы, спустя сутки поисков его обнаружили и доставили в местную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Иван Кандалинский и еще восемь туристов решили подняться на холм Труньян высотой 1 800 метров без сопровождения гида. Во время восхождения Иван сорвался в овраг, только спустя пять часов после несчастного случая остальные туристы смогли добраться до местной службы безопасности и сообщить о его падении.

К поискам приступили более 40 человек, в том числе полиция и местные жители, пишет Life. Сначала удалось найти только телефон Ивана, а затем поисковый отряд обнаружил и его самого. Пострадавшего доставили в больницу с вывихами тазобедренного сустава и плеча, где ему провели операцию.