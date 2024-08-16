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Россиянин сорвался со скалы при восхождении в деревне мертвых на Бали

Спустя сутки поисковых работ его удалось найти в сознании, но с вывихами, из-за чего он не мог ходить, его доставили в местную больницу.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 11:19:09
© Фото: Carola Frentzen, dpa, Globallookpress

Российский турист сорвался в овраг при восхождении на гору в деревне мертвых на Бали. Им оказался 35-летний Иван Кандалинский из Москвы, спустя сутки поисков его обнаружили и доставили в местную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Иван Кандалинский и еще восемь туристов решили подняться на холм Труньян высотой 1 800 метров без сопровождения гида. Во время восхождения Иван сорвался в овраг, только спустя пять часов после несчастного случая остальные туристы смогли добраться до местной службы безопасности и сообщить о его падении.

К поискам приступили более 40 человек, в том числе полиция и местные жители, пишет Life. Сначала удалось найти только телефон Ивана, а затем поисковый отряд обнаружил и его самого. Пострадавшего доставили в больницу с вывихами тазобедренного сустава и плеча, где ему провели операцию.

#в стране и мире #падение #россиянин #турист #Бали #восхождение на гору
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