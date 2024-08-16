МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине легализовали медицинский каннабис

Подписанный 15 февраля Зеленским указ вступил в силу 16 августа.
Глеб Владовский 2024-08-16 11:12:05
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Киевский режим легализовал использование медицинского каннабиса. Об этом сообщила судебно-юридическая газета Украины.

«16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности»,- цитирует издание заявление Минздрава страны.

Сообщается, что каннабис и вещества, в содержание которых входит растение, вычеркнуты из опасных веществ и разрешены к обращению, но с ограничениями.

Согласно законопроекту, препараты разрешены для лечения  военнослужащим, страдающим ПТСР, имеющим тревожные расстройства. Кроме того, они разрешены пациентам с эпилепсией, онкологическим и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Отмечается, что указ был подписан 15 февраля украинским лидером Владимиром Зеленским.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #легализация #конопля #медицинский каннабис
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 