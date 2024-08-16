На Украине легализовали медицинский каннабис

Киевский режим легализовал использование медицинского каннабиса. Об этом сообщила судебно-юридическая газета Украины.

«16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности»,- цитирует издание заявление Минздрава страны.

Сообщается, что каннабис и вещества, в содержание которых входит растение, вычеркнуты из опасных веществ и разрешены к обращению, но с ограничениями.

Согласно законопроекту, препараты разрешены для лечения военнослужащим, страдающим ПТСР, имеющим тревожные расстройства. Кроме того, они разрешены пациентам с эпилепсией, онкологическим и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Отмечается, что указ был подписан 15 февраля украинским лидером Владимиром Зеленским.