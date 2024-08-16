В центре Петербурга сгорели три автобуса

В центре Санкт-Петербурга полностью сгорели три автобуса. Уточняется, что инцидент произошел на автостоянке около Обводного канала у дома 63 на улице Днепропетровской во Фрунзенском районе.

«Три автобуса полностью выгорели в районе автовокзала на Обводном канале в Санкт-Петербурге», - цитирует «360» пресс-службу петербургского главка МЧС.

Согласно уточненной информации, все три транспортных средства выгорели полностью. Пожар удалось ликвидировать в 17:18 по местному времени, для чего привлекли 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Информации о пострадавших нет.

В связи с этим местная прокуратура начала выяснять обстоятельства произошедшего ЧП - подробные причины возгорания. В ведомстве намерены дать оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, включая содержание и обслуживание автотранспорта для перевозки людей.