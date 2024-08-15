Появились кадры задержания россиян, пытавшихся совершить теракт в Тобольске

Появились кадры задержания силовиками двух мужчин, пытавшихся осуществить теракт в Тюменской области. Видео предоставили в ЦОС ФСБ России.
«В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел г. Тобольска», - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в оборудованном террористами схроне обнаружены самодельные взрывные устройства. Их уничтожение провели специалисты-взрывотехники.
Специалисты также выявили инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также видеозаписи с их испытаниями.
Возбуждено уголовное дело по статье Подготовки к теракту УК России.
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