Появились кадры задержания россиян, пытавшихся совершить теракт в Тобольске

Появились кадры задержания силовиками двух мужчин, пытавшихся осуществить теракт в Тюменской области. Видео предоставили в ЦОС ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий задержаны двое граждан России, сторонников идеологии массовых убийств, планировавших осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел г. Тобольска», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в оборудованном террористами схроне обнаружены самодельные взрывные устройства. Их уничтожение провели специалисты-взрывотехники.

Специалисты также выявили инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также видеозаписи с их испытаниями.

Возбуждено уголовное дело по статье Подготовки к теракту УК России.