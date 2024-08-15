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В Тюменской области предотвратили теракт на объекте МВД

Злоумышленники планировали подорвать бомбу на объекте органов внутренних дел в Тобольске.
Услада Дубинина 2024-08-15 09:48:48
© Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тобольске, который планировали жители Тюменской области. Двое злоумышленников намеревались подорвать бомбу на объекте МВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

«Двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, пп. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», - указано в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, мужчины предварительно вступили в сговор с неизвестным, общение происходило в мессенджере. 

В схроне, оборудованном обвиняемыми, следователи обнаружили зажигательные смеси и самодельное взрывное устройство. В доме жителей Тюменской области были обнаружены компоненты для изготовления СВУ, в телефонах - инструкции по изготовлению СВУ и СЗУ. Злоумышленники записывали на видео испытания взрывчатых устройств.

Специалисты допросили обвиняемых. Следственный комитет Российской Федерации назначил злоумышленникам заключение под стражу.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #Тюменская область #МВД #взрывчатка #СК РФ #тобольск
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