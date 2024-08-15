В компании «АСТ-ГОЗ» рассказали об уникальной системе передачи информации для Минобороны

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представили передовые разработки в области защиты и передачи данных. В Минобороны, а также других ведомствах и стратегических компаниях, уже используют сервис обмена информацией ограниченного доступа - ее можно получить фактически в режиме реального времени. Это первый подобный опыт в России. Глава компании-разработчика «АСТ-ГОЗ» Антон Константинов рассказал «Звезде» о специфике работы и исполнении поручений министра обороны РФ Андрея Белоусова.

«Мы обеспечиваем защищенность и конфиденциальность информации, связанной со стратегическими подсанкционными компаниями и ведомствами. Обладаем самой защищенной в России сетью передачи данных, аттестованной ФСТЭК и ФСБ России. Если вспомнить про тезисы, озвученные Андреем Рэмовичем, хочу сказать следующее: что касается прозрачности проведения торговых процедур - мы внедрили механизм подведомственного контроля, позволяющий своевременно выявлять аномалии в закупках. Также у нас стоит на вооружении автоматизированная система мониторинга и контроля ключей доступа к нашей сети, что позволяет своевременно выявлять эти факты и проводить расследования. Хочу сказать от лица компании и от себя лично, как человека преданного и верного присяге, что мы сделаем все для победы!» - заявил Константинов.

Абонентская сеть, которая использует защищенную систему передачи данных, насчитывает 200 тысяч абонентов. И за все время работы ни одного случая утечки стратегической информации не было. Повышение обороноспособности страны - приоритет компании.