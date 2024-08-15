На «Армии-2024» народные конструкторы показали разработки для бойцов СВО

На площадках Международного военно-технического форума «Армия-2024» свои творения представили различные российские так называемые народные конструкторы. Среди них и Чингисхан Минуров, который весь день не отходит от стенда с собственными FPV-дронами. Он впервые представляет свое творение на такой большой площадке. Основная особенность этих камикадзе - парная работа. Модели могут летать тройками, им не страшна потеря связи.

«Этот микрочип с помощью искусственного интеллекта будет подавать напряжение на сами пропеллеры, и дрон будет автономно управляться: находить необходимые цели, выбирать способ поражения и место», - показал представитель компании разработчика Чингисхан Минуров.

Идея создания аппарата именно с такими функциями появилась у него после первой поездки в Донецк. Тогда он так увлекся, что даже бросил свою основную работу. И вот результат - первые образцы уже выполняют боевые задачи на передовой.

Таких примеров становится все больше. «Народный ОПК» набирает обороты: энтузиасты трудятся по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Задумки разные, но мотивация одна. А с передовой бойцы передают слова благодарности за разработки, значительно повышающие их огневые способности.

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Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.