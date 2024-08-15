Белоусов создал Координационный совет по безопасности приграничных территорий

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий - Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», – сказал Белоусов.

Андрей Белоусов подчеркнул, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление войсками - это является задачей командования группировки войск «Север» и Генштаба ВС РФ.

Белоусов назвал основные задачи Координационного совета:

- эффективное обеспечение группировки вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническим обеспечением

- координация действий и организация межведомственного взаимодействия при наращивании сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва границы врагом

- инженерное обустройство территорий регионов

- военно-медицинское обеспечение, включая силы и средства для эвакуации пострадавших, оказания медпомощи, медицинские средства и лекарства

- содействие властям в эвакуации населения, информирование и защита людей

- организация дополнительных мер по обеспечению защиты населения и инфраструктуры от беспилотников и обстрелов неприятеля

Министр выразил надежду, что информацию с мест в рамках Совета будут докладывать оперативно и правдиво. Он отметил, что необходимо решать все вопросы быстро и без проволочек.

В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и руководители пограничных регионов России.

МО РФ сообщило, что Координационный совет будет собираться не реже раза в неделю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.