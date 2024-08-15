В Москве рабочий погиб при падении с высоты во время строительных работ

Один человек погиб во время строительных работ в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Ведомство в своем Telegram-канале написало, что инцидент произошел на строительном объекте на Остафьевском шоссе.

«Двое рабочих субподрядной организации упали с высоты при проведении высотных работ. Один из мужчин скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также по факту случившегося проводится процессуальная проверка.