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В Москве рабочий погиб при падении с высоты во время строительных работ

Инцидент произошел во время строительных работ на Остафьевском шоссе.
Игнат Далакян 2024-08-15 17:17:45
© Фото: Прокуратура Москвы

Один человек погиб во время строительных работ в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Ведомство в своем Telegram-канале написало, что инцидент произошел на строительном объекте на Остафьевском шоссе.

«Двое рабочих субподрядной организации упали с высоты при проведении высотных работ. Один из мужчин скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также по факту случившегося проводится процессуальная проверка.

#Москва #в стране и мире #Трагедия #падение #Рабочий #строительные работы
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