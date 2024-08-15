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Вагоны сошедшего с рельсов под Оренбургом поезда влетели в здание

Пять вагонов сошли с рельсов из-за ненадлежащего состояния полотна.
Мария Зайцева 2024-08-15 17:14:31
© Фото: orenburg_tg, Telegram © Видео: @CMSUTSKR, Telegram

Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области на станции Меновой Двор. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.

Отмечается, что пять вагонов сошли с рельс и влетели в рядом стоящее здание. По данным ведомства, причиной стало ненадлежащее состояние полотна.

Всего в составе было 14 вагонов, из них загружены щебнем были только последние три.

В Следственном комитете заявили, что пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают оперативные службы, направлен восстановительный поезд со станции Оренбург, организована доследственная проверка.

#поезд #Оренбургская область #рельсы #Вагоны #СК на транспорте
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