Вагоны сошедшего с рельсов под Оренбургом поезда влетели в здание

Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области на станции Меновой Двор. Об этом сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.

Отмечается, что пять вагонов сошли с рельс и влетели в рядом стоящее здание. По данным ведомства, причиной стало ненадлежащее состояние полотна.

Всего в составе было 14 вагонов, из них загружены щебнем были только последние три.

В Следственном комитете заявили, что пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают оперативные службы, направлен восстановительный поезд со станции Оренбург, организована доследственная проверка.