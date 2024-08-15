Ушла из жизни легендарная летчица-штурман Галина Брок-Бельцова

Умерла штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков летчица Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в союзе женщин летных специальностей.

Легенде отечественной авиации было 99 лет.

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков», - говорится в сообщении.

Галина Брок родилась 12 февраля 1925 года. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 16 лет. Она закончила Московское авиационное училище связи в 1943 году. После этого Галин Брок направили в 3-й запасной авиаполк, где она переучилась на штурмана.

За время ВОВ летчица совершила 36 боевых вылетов. Ее наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и различными медалями.

Во время войны она встретила своего мужа Георгия Бельцова. У них родились трое детей, а после семеро внуков и 13 правнуков.