МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушла из жизни легендарная летчица-штурман Галина Брок-Бельцова

Галине Брок-Бельцовой было 99 лет.
Игнат Далакян 2024-08-15 16:49:02
© Фото: Авиатриса Союз женщин летных специальностей

Умерла штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков летчица Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в союзе женщин летных специальностей.

Легенде отечественной авиации было 99 лет.

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков», - говорится в сообщении.

Галина Брок родилась 12 февраля 1925 года. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 16 лет. Она закончила Московское авиационное училище связи в 1943 году. После этого Галин Брок направили в 3-й запасной авиаполк, где она переучилась на штурмана.

За время ВОВ летчица совершила 36 боевых вылетов. Ее наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и различными медалями.

Во время войны она встретила своего мужа Георгия Бельцова. У них родились трое детей, а после семеро внуков и 13 правнуков.

#авиация #в стране и мире #летчица #штурман #Галина Брок-Бельцова
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 