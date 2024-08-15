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Путин предложил трех кандидатов на пост главы Ингушетии

Выборы в республике пройдут 8 сентября.
Глеб Владовский 2024-08-15 13:31:37
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Ингушетии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

Согласно заявлению, среди кандидатов присутствует действующий глава региона Махмуд-Али Калиматов. Кроме того, будут рассматриваться председатель комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев и руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов.

«Выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов», - говорится в сообщении.

Напомним, что главу региона избирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, выдвинутых фракциями в Госдуме и внесенных главой государства. По итогам выборов, тот, кто наберет большинство голосов, занимает пост главы Ингушетии.

#в стране и мире #Выборы #республика ингушетия #Владимир Путин #кандидаты
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