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Названа предварительная причина пожара на складе в Люберцах

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 3500 «квадратов».
Глеб Владовский 2024-08-15 12:15:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замыкание в электрощитке, предварительно, стало причиной возгорания склада декораций в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил в беседе со «Звездой» владелец помещения Александр Жданенко.

«Предварительно, это щиток электрический», - сказал он в беседе со «Звездой».

Напомним, что утром, 15 августа, на складе декораций вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 3500 «квадратов».

Для ликвидации последствий возгораний МЧС России направило два вертолета. Информация о пострадавших не поступала. 

#пожар #наш эксклюзив #Люберцы #предварительная причина
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