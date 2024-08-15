Названа предварительная причина пожара на складе в Люберцах

Замыкание в электрощитке, предварительно, стало причиной возгорания склада декораций в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил в беседе со «Звездой» владелец помещения Александр Жданенко.

«Предварительно, это щиток электрический», - сказал он в беседе со «Звездой».

Напомним, что утром, 15 августа, на складе декораций вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 3500 «квадратов».

Для ликвидации последствий возгораний МЧС России направило два вертолета. Информация о пострадавших не поступала.